Число жертв ракетного удара армянских военных по Гяндже увеличилось до 6 - Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем твиттере написал, что число мирных жителей Гянджи, погибших в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении увеличилось до 6.

"35 человек ранены", - написал Гаджиев.

Как сообщалось ранее, ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще 4-5 домов полностью разрушены. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с целью очистить завалы.

Ракеты, направленные в Мингечевир были перехвачены ПВО Азербайджана.

ВС Армении с 4 октября подвергают Гянджу ракетным обстрелам. 11 октября в результате ракетного удара по городу погибли 10 человек, более 30 получили ранения.

Кроме этого, ВС Армении периодически ведут обстрел города Мингечевир, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.

Гянджа и Мингечевир находятся вдалеке от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

А.Азизов