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Карабахский конфликт 17.10.2020 03:59

СБ ООН проведет 19 октября консультации по Нагорному Карабаху

Члены Совета Безопасности ООН по запросу России, Франции и США проведут в понедельник, 19 октября, закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при Организации Фёдор Стржижовский.

"Заседание пройдет в формате консультаций в понедельник в 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 по Баку)", - сказал Стржижовский.

Он уточнил, что закрытое заседание созвано по инициативе тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ООН, КАРАБАХ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]