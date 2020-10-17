СБ ООН проведет 19 октября консультации по Нагорному Карабаху

Члены Совета Безопасности ООН по запросу России, Франции и США проведут в понедельник, 19 октября, закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при Организации Фёдор Стржижовский.

"Заседание пройдет в формате консультаций в понедельник в 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 по Баку)", - сказал Стржижовский.

Он уточнил, что закрытое заседание созвано по инициативе тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США.