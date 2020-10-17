ВС Азербайджана удалось продвинуться на различных направлениях фронта, противник понес большие потери в живой силе и технике - Минобороны

В ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщает Минобороны Азербайджана.

"ВС Азербайджана удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций и, вынудив его бежать, продвинуться вперед.

Личный состав Азербайджанской Армии, накопивший боевой опыт в результате успешных военных операций, занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в результате предпринятых азербайджанскими войсками действий в течение суток, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков Т-72, два РСЗО БМ-21 "Град", 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники.

"В результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка ВС Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад. До 300 резервистов, самовольно покинув боевые позиции на оборонительной линии 1-го мотострелкового полка ВС Армении, отступили. Среди резервистов также имеется много убитых и раненых. Прикрепленные к полку с целью усиления члены отряда полиции специального назначения, также покинув боевые позиции, бежали. В подразделениях полка наблюдается нехватка продовольствия и боеприпасов", - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, в подразделениях противника были зафиксированы случаи неподчинения личного состава офицерам из-за чувства усталости и безнадежности, а также отказа от участия в боевых действиях из-за страха и паники.

"Войска Азербайджанской Армии сохраняют оперативное превосходство, нанося урон противнику точным огнем по всей протяженности фронта", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова