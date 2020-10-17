Мишустин подписал постановление о поддержке экспорта сельхозпродукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на поддержку сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки, сообщила в субботу пресс-служба правительства.
"Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно", - говорится в сообщении.
Большая часть экспортируемой сельхозпроизводителями продукции подлежит обязательной сертификации. Часть расходов, которые несут при этом участники отрасли, возмещается государством.
"Решение поможет расширить число получателей господдержки и увеличить объём экспортных поставок", - отмечает пресс-служба правительства.
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