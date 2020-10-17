Экипажи кораблей Каспийской флотилии в ходе учения уничтожили условных подводных диверсантов - Минобороны России

Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии (КФл) провели тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне, сообщило в субботу Минобороны России.
"По замыслу учения экипаж флагмана КФл - ракетного корабля "Татарстан", входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных диверсантов с помощью бортового гидроакустического вооружения. Корабли, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне используя гидроакустические станции наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр акватории, после чего с целью уничтожения боевых пловцов условного противника, экипажи провели учебные профилактические гранатометания", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
16 октября 2020 г. в акватории Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. Всего в морских маневрах будут задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.
В ходе учения экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" а также малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа, сообщает Минобороны.
"Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств", - подчеркивается в сообщении.
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