В результате ракетного удара армянских военных по Гяндже погибли 13 человек, 52 ранены - МЧС Азербайджана

Число погибших в результате нового ракетного обстрела ВС Армении города Гянджи (второй по величине город в Азербайджане -ИФ), достигло 13 человек, сообщает МЧС.

"В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении в ночь на 17 октября погибло 13 человек, 52 человека ранены. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с целью очистить завалы в местах попадания ракет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 12 погибших и свыше 40 раненных в результате ночного ракетного обстрела со стороны ВС Армении по городу Гянджа.

Как сообщалось, ВС Армении в 01:00 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще 4-5 домов полностью разрушены.

Ракеты, направленные в Мингечевир были перехвачены ПВО Азербайджана.

ВС Армении с 4 октября подвергают Гянджу ракетным обстрелам. 11 октября в результате ракетного удара по городу погибли 10 человек, более 30 получили ранения.

Кроме этого, ВС Армении периодически ведут обстрел города Мингечевир, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.

Гянджа и Мингечевир находятся вдалеке от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

Н.Аббасова