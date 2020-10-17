Азербайджан освободил от оккупации город Физули и еще 7 населенных пунктов - Алиев

Доблестная Азербайджанская Армия освободила еще 7 населенных пунктов и город Физули от армянской оккупации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджанская Армия успешно продолжает операцию по освобождению территорий Азербайджана, оккупированных Арменией. Сегодня наша армия освободила из оккупации город Физули и еще 7 сел Физулинского района - это Гоч Ахмеды, Чимен, Джуварлы, Пир-Ахмедлы, Мусабейли, Ишыглы и Дедели", - заявил Алиев в субботу в телеобращении к нации.

Н.Аббасова