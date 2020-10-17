ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе уничтожили 234 танка противника, 36 танков взяты в качестве трофеев - Алиев

ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе уничтожили и взяли в качестве трофеев военной техники ВС Армении на сумму минимум $2 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе нанесли разрушительный урон военному потенциалу Армении. Мы на поле боя имеем полное преимущество. Минимум на $2 млрд уничтожено и взято в качестве трофеев военной техники противника", - заявил Алиев в субботу в ходе телевизионного обращения к нации.
По его словам, с 27 сентября уничтожено 234 танка противника, еще 36 танков взято в качестве трофея.
Алиев отметил, что также уничтожено 49 БМП противника, 24 - взято в качестве трофея.
"Кроме этого, азербайджанские военные уничтожили 16 самопередвижных артиллерийских установок, 2 установки С-300, 35 установок ОСА, 2 ОТРК "Эльбрус", 1 "Точка-У", 196 грузовых автомобилей, еще 98 грузовых автомобилей взято в качестве трофея", - отметил он.
Алиев подчеркнул, что это неполный список уничтоженной военной техники противника.
Президент добавил, что в настоящее время азербайджанская армия на поле боя имеет полное преимущество. "Мы каждый день занимаем важные и стратегические населенные пункты и высоты", - сказал Алиев.
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