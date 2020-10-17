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Дальнее зарубежье 17.10.2020 13:23

В Циндао протестировали 11 млн человек на COVID-19 за пять дней и выявили 13 зараженных

Власти китайского города Циндао в провинции Шаньдун завершили тестирование практически 11-миллионного населения на коронавирус COVID-19 и выявили 13 случаев заражения, сообщает агентство Associated Press.

Тестирование всех жителей города властям удалось провести примерно за пять суток. Городские власти заявили китайскому государственному телевидению после тестирования, что риск заразиться коронавирусом в Циндао "абсолютно исключен".

Накануне партийный секретарь центра по контролю и профилактики заболеваний провинции Шаньдун Ма Лисинь заявила на пресс-конференции, что распространение заражений в Циндао началось с кабинета компьютерной томографии, где ненадлежащим образом провели дезинфекцию, и вирус остался в помещении, а на следующий день там заразился человек.

После длинных выходных по случаю Дня рождения КНР и праздника середины осени в Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом COVID-19. Поэтому власти решили протестировать все население города, в котором живет около 11 млн человек.

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Тэги: КИТАЙ, ГОРОД, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]