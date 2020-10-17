В Грузии за сутки 958 заражения COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 958 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 16 тыс. 285, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 887 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
По данным ведомства, число жертв пандемии - 128. За минувшие сутки скончались еще четыре человека.
В режиме карантина находятся 5 тыс. 900 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 388 человек. Выздоровели 7 тыс. 827 человек.
Гасанов и Акар обсудили ситуацию в Карабахе
Турция обвинила Армению в военных преступлениях в Азербайджане
Власти Азербайджана организуют визит иностранных дипломатов в Гянджу на место ракетного удара ВС Армении
Ракетный удар ВС Армении повредил ЛЭП Азербайджан-Грузия - Азерэнержи
SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн
Число мирных граждан в Азербайджане, погибших в результате армянских обстрелов достигло 60 - Генпрокуратура
В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии
Расходы россиян на отдых в Турции выросли почти на 10% в 2020 году
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение