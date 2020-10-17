В Грузии за сутки 958 заражения COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 958 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 16 тыс. 285, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 887 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, число жертв пандемии - 128. За минувшие сутки скончались еще четыре человека.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 900 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 388 человек. Выздоровели 7 тыс. 827 человек.