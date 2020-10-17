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Регион 17.10.2020 11:07

В Грузии за сутки 958 заражения COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 958 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 16 тыс. 285, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 887 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, число жертв пандемии - 128. За минувшие сутки скончались еще четыре человека.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 900 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 388 человек. Выздоровели 7 тыс. 827 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]