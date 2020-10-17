В Армении более 1,5 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 11 пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 540 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 63 тыс., сообщает в субботу единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 465 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 11 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 381. "Из них 1067 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 314 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 47 тыс. 925 человек (+384 за сутки).

За сутки в Армении проведено 3 тыс. 937 тестирований на коронавирус. Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.