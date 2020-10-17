Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту нового ракетного обстрела Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ночного ракетного обстрела ВС Армении центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана
"В настоящее время прокуратура на месте происшествия продолжает изучение списка погибших и раненых, а также пострадавших от ракетного удара объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.
По факту ночного ракетного обстрела Гянджи возбуждено уголовное дело по 6 статьям УК Азербайджана (ведение агрессивной войны, умышленное убийство преступной организацией, умышленное убийство с особой жестокостью или общей опасным способом, умышленное убийство двух или более лиц, попытка убийства с целью разжигания национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и умышленное уничтожение или повреждение имущества с наибольшим ущербом.
Следствие ведет Генеральная прокуратура.
Как сообщалось, ВС Армении в 01:00 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще 4-5 домов полностью разрушены. Погибло 13 человек, 52 - ранены. .
Ракеты, направленные в Мингечевир были перехвачены ПВО Азербайджана.
ВС Армении с 4 октября подвергают Гянджу ракетным обстрелам. 11 октября в результате ракетного удара по городу погибли 10 человек, более 30 получили ранения.
Кроме этого, ВС Армении периодически ведут обстрел города Мингечевир, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.
Гянджа и Мингечевир находятся вдалеке от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.
Н.Аббасова
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