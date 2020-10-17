Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 17.10.2020 11:18

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту нового ракетного обстрела Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ночного ракетного обстрела ВС Армении центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана

"В настоящее время прокуратура на месте происшествия продолжает изучение списка погибших и раненых, а также пострадавших от ракетного удара объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.

По факту ночного ракетного обстрела Гянджи возбуждено уголовное дело по 6 статьям УК Азербайджана (ведение агрессивной войны, умышленное убийство преступной организацией, умышленное убийство с особой жестокостью или общей опасным способом, умышленное убийство двух или более лиц, попытка убийства с целью разжигания национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и умышленное уничтожение или повреждение имущества с наибольшим ущербом.

Следствие ведет Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, ВС Армении в 01:00 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще 4-5 домов полностью разрушены. Погибло 13 человек, 52 - ранены. .

Ракеты, направленные в Мингечевир были перехвачены ПВО Азербайджана.

ВС Армении с 4 октября подвергают Гянджу ракетным обстрелам. 11 октября в результате ракетного удара по городу погибли 10 человек, более 30 получили ранения.

Кроме этого, ВС Армении периодически ведут обстрел города Мингечевир, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.

Гянджа и Мингечевир находятся вдалеке от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЯНДЖА, ГЕНПРОКУРАТУРА, ДЕЛО


Похожие новости


В результате обстрела ВС Армении города Гянджа погибло 7 человек,34 человека ранены - Генпрокуратура Прокуратура Азербайджана передала в суд материалы по делу о покушении на экс-главу ИВ Гянджи в июле 2018г В суд направлено 6 уголовных дел по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура В суд направлено 4 уголовных дела по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура Генпрокуратура Азербайджана требует ограничить деятельность ряда СМИ в связи с распространением дезинформации по делу о покушении на главу ИВ Гянджи

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]