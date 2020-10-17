Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 противника

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения ЗРК С-300 ВС Армении.

При этом оборонное ведомство не уточняет, в какой части Карабаха были развернуты эти ЗРК.

Таким образом, с 27 сентября в боях в Карабахе ВС Азербайджана уничтожили три ЗРК С-300 противника.

Н.Аббасова