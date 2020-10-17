Число мирных граждан в Азербайджане, погибших в результате армянских обстрелов достигло 60 - Генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 60 мирных жителей, 270 ранены, сообщает Генпрокуратура.
Накануне сообщалось о 47 погибших и 222 раненных мирных жителях.
"В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 17 октября (на 12:00) из числа мирных жителей погибли 60 человек, ранено 270 человек, количество домов пришедших в непригодность составило 1,704 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 90, поврежденных гражданских объектов - 327", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.
Н.Аббасова
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