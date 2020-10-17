Тегеран призывает Баку и Ереван к миру и окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе

Иран занимает нейтральную позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта, работает со всеми сторонами для скорейшего достижения мира между Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Прежде всего, должен сказать, что мы выступаем за мир между двумя нашими соседями и считаем, что эта война может принести вред как народам двух стран, так и народам всего региона. Поэтому Исламская Республика Иран, сохраняя нейтральную позицию по данному вопросу, очень активно работает с ответственными лицами двух наших соседей. Мы прикладывали необходимые усилия, призывали их к сдержанности", - сказал высокопоставленный иранский дипломат.