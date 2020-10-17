Посол Ирана в РФ: надеемся на реализацию совместных планов в сфере ВТС после отмены оружейного эмбарго

У Москвы и Тегерана уже есть совместные планы в сфере военно-технического сотрудничества после истечения срока действия оружейного эмбарго в отношении Ирана 18 октября, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Что касается военного сотрудничества, то должен сказать, что конечно же, у нас составлены соответствующие планы и, дай бог, эти планы с течением времени будут реализованы", - сказал высокопоставленный иранский дипломат.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.