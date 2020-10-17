ПВО Азербайджана сбили в Карабахе штурмовик Су-25 противника

ПВО Азербайджана уничтожили в Карабахе штурмовик Су-25 армянских военных, сообщает Минобороны Азербайджана.

"17 октября в 11:11 силы ПВО Азербайджана сбили штурмовик Су-25 ВС Армении, который пытался нанести удары по позициям азербайджанских военных в Джабраилском районе", - подчеркивает Минобороны.

Н.Аббасова