Россия примет зеркальные меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального - постпред Чижов

Россия примет ответные меры на санкции ЕС по "делу Навального", но при этом российские дипломаты будут работать над выправлением равноправных отношений РФ-ЕС, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным. Но на этом я пока остановлюсь", - сказал Чижов в Брюсселе российским журналистам.
"Признаться, я ожидаю, что мне и моим сотрудникам в ближайшее время станет сложнее работать, но мы к этому готовы и в любом случае будем стремиться к выправлению российско-есовских отношений. На равноправной и взаимоуважительной основе, разумеется, ни в коей мере не жертвуя принципиальными российскими интересами", - продолжил высокопоставленный дипломат.
При этом он отметил, что "у любых отношений, помимо политического, есть материальное измерение, в первую очередь торгово-экономическое".
"В прошлые годы мы даже замеряли прочность этой "страховочной сетки". То есть сравнивали наш товарооборот с ЕС с объемом торговли России и США. Лет 10 назад это соотношение было 1 к 11. Сегодня мы наблюдаем, что недружественные политические действия сопровождаются сознательными попытками разрушить материальную основу, в том числе путем переключения части экономических связей ЕС с России на США. Сомнительно, чтобы этот маневр прошел безболезненно для "Старого света", - полагает Чижов.
По его словам, вопрос к нему о том, почему инициатива новых санкций исходила от Франции и Германии, с которыми у России наиболее продвинутые отношения, "явно не по адресу, надо спрашивать их".
"Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они. Возможно, поэтому так быстро все и оформили. Если бы это были иные члены ЕС, процесс мог бы занять совсем другое количество времени. Например, вопрос о рестрикциях против Белоруссии дебатировался почти полтора месяца", - объяснил глава российской дипломатической миссии при ЕС.
Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, говорилось в опубликованном в четверг документе в Официальном журнале ЕС.
Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.
Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе.
Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.
Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.
6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.
Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.
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