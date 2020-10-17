SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 17 октября осуществила 16-ый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

По данным SOCAR Capital, с учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработали в целом $20 млн.

"Следующая выплата процентов по облигациям состоится 17 января 2021 года", - подчеркивает компания.

По данным SOCAR Capital, объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке превысило $193 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в целом достигло 2,3 тыс.

"Облигации стали самым торгуемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, а объем РЕПО операций по ним составил $36 млн", - отмечается в сообщении.

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Общий доход держателей бумаг за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.

Н.Аббасова