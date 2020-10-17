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Карабахский конфликт 17.10.2020 13:22

Турция обвинила Армению в военных преступлениях в Азербайджане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в субботу обвинил Армению в военных преступлениях и подчеркнул, что Анкара всегда будет поддерживать Азербайджан.

"Армения продолжает совершать военные преступления в Азербайджане, убивая там мирных граждан, включая детей. Каждый, кто игнорирует эти зверства, является соучастником преступлений", - заявил в твиттере глава турецкой дипломатии.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар со своей стороны отметил, что "те, кто озвучивают призывы к обеспечению режима гуманитарного перемирия и переговорам, игнорируют военные преступления Армении", отмечает агентство "Анадолу".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]