Турция обвинила Армению в военных преступлениях в Азербайджане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в субботу обвинил Армению в военных преступлениях и подчеркнул, что Анкара всегда будет поддерживать Азербайджан.

"Армения продолжает совершать военные преступления в Азербайджане, убивая там мирных граждан, включая детей. Каждый, кто игнорирует эти зверства, является соучастником преступлений", - заявил в твиттере глава турецкой дипломатии.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар со своей стороны отметил, что "те, кто озвучивают призывы к обеспечению режима гуманитарного перемирия и переговорам, игнорируют военные преступления Армении", отмечает агентство "Анадолу".