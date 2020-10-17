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Внешняя политика 17.10.2020 13:28

Гасанов и Акар обсудили ситуацию в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил по телефону в субботу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Акар поздравил Гасанова с освобождением города Физули от армянской оккупации и с уничтожением двух штурмовиков Су-25 ВВС Армении, обстреливающих гражданские объекты в Азербайджане», - сообщает агентство «Anadolu».

Глава Минобороны Турции также назвал военным преступлением ночной ракетный удар ВС Армении по азербайджанскому городу Гянджа.

«Армения все еще продолжает совершать военные преступления против мирных жителей, а те, кто выступает с призывами о прекращении огня и к переговорам, продолжают издалека следить за этими атаками», сказал Акар, слова которого цитирует агентство.

«Армянская армия в отчаянии и каждый день совершает новое преступление против человечности. ВС Армении в очередной раз жестоко и трусливо обстреляли гражданские населенные пункты в Гяндже», - написал Акар в своем аккаунте в Twitter.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]