Гасанов и Акар обсудили ситуацию в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил по телефону в субботу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Акар поздравил Гасанова с освобождением города Физули от армянской оккупации и с уничтожением двух штурмовиков Су-25 ВВС Армении, обстреливающих гражданские объекты в Азербайджане», - сообщает агентство «Anadolu».

Глава Минобороны Турции также назвал военным преступлением ночной ракетный удар ВС Армении по азербайджанскому городу Гянджа.

«Армения все еще продолжает совершать военные преступления против мирных жителей, а те, кто выступает с призывами о прекращении огня и к переговорам, продолжают издалека следить за этими атаками», сказал Акар, слова которого цитирует агентство.

«Армянская армия в отчаянии и каждый день совершает новое преступление против человечности. ВС Армении в очередной раз жестоко и трусливо обстреляли гражданские населенные пункты в Гяндже», - написал Акар в своем аккаунте в Twitter.

Н.Аббасова