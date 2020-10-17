Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.10.2020 13:39

Ракетный удар ВС Армении повредил ЛЭП Азербайджан-Грузия - Азерэнержи

Ракетный удар ВС Армении по Гяндже повредил 500-КВ-ную линию электропередачи (ЛЭП) Азербайджан-Грузия, но повреждения были оперативно устранены, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы АО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

"17 октября около 01:00 ВС Армении обстреляли города Мингячевир и Гянджу баллистическими ракетами. Хотя ракеты, нацеленные на электростанции в Мингячевире, были уничтожены в воздухе, в результате удара в направлении Гянджи произошла авария на 500-кВ-ной воздушной ЛЭП Самух-Гардабани международного значения", - заявил Абдуллаев.

Он добавил, что авария на ЛЭП была быстро устранена в короткие сроки сотрудниками Азерэнержи.

ЛЭП "Самух-Гардабани" является ключевым звеном энергомоста Азербайджан-Грузия-Турция, созданного для экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию и Турцию. Экспорт электроэнергии по энергомосту начался с 2016 года. Данный Проект позволяет осуществлять транзит электроэнергии в Турцию в объеме 700 мВт. Для организации экспорта в Азербайджане была полностью реконструирована ЛЭП "Самух-Гардабани" и построена новая подстанция "Самух 500/330 кВ".

Н.Аббасова

Ракетный удар ВС Армении по Гяндже повредил 500-КВ-ную линию электропередачи Азербайджан-Грузия, но повреждения были оперативно устранены, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы АО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЛЭП, ПОВРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Грузия в 2017-2027гг планирует направить 750 млн евро на строительство и модернизацию ЛЭП

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]