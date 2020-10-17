Ракетный удар ВС Армении повредил ЛЭП Азербайджан-Грузия - Азерэнержи

Ракетный удар ВС Армении по Гяндже повредил 500-КВ-ную линию электропередачи (ЛЭП) Азербайджан-Грузия, но повреждения были оперативно устранены, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы АО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

"17 октября около 01:00 ВС Армении обстреляли города Мингячевир и Гянджу баллистическими ракетами. Хотя ракеты, нацеленные на электростанции в Мингячевире, были уничтожены в воздухе, в результате удара в направлении Гянджи произошла авария на 500-кВ-ной воздушной ЛЭП Самух-Гардабани международного значения", - заявил Абдуллаев.

Он добавил, что авария на ЛЭП была быстро устранена в короткие сроки сотрудниками Азерэнержи.

ЛЭП "Самух-Гардабани" является ключевым звеном энергомоста Азербайджан-Грузия-Турция, созданного для экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию и Турцию. Экспорт электроэнергии по энергомосту начался с 2016 года. Данный Проект позволяет осуществлять транзит электроэнергии в Турцию в объеме 700 мВт. Для организации экспорта в Азербайджане была полностью реконструирована ЛЭП "Самух-Гардабани" и построена новая подстанция "Самух 500/330 кВ".

Н.Аббасова

Ракетный удар ВС Армении по Гяндже повредил 500-КВ-ную линию электропередачи Азербайджан-Грузия, но повреждения были оперативно устранены, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы АО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Н.Аббасова