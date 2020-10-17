В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия

В итальянской Ломбардии, ставшей весной этого года эпицентром COVID-19 в Европе, с субботы ограничивают работу баров, чтобы не допустить второй волны коронавируса.
Согласно новым правилам, все бары в Ломбардии после 18:00 смогут обслужить посетителей только за столиками, продажа алкоголя на вынос запрещается. То есть выпить напитки гости смогут только в помещении, соблюдая социальную дистанцию.
Кроме того, жителям Ломбардии во всех общественных местах теперь запрещены перекусы и даже употребление любых напитков.
Ограничения будут действовать до 6 ноября.
Местные власти также временно запретили проводить все любительские спортивные мероприятия, а школы призвали перейти на удаленную учебу.
Накануне в Италии сообщили о приросте в 10 тыс. новых случаев заражения за сутки. Всего в этой стране с начала пандемии зарегистрировали 391,6 тыс. заражений, скончались среди них более 36,4 тыс. человек.
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