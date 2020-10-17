Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.10.2020 16:12

В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия

В итальянской Ломбардии, ставшей весной этого года эпицентром COVID-19 в Европе, с субботы ограничивают работу баров, чтобы не допустить второй волны коронавируса.

Согласно новым правилам, все бары в Ломбардии после 18:00 смогут обслужить посетителей только за столиками, продажа алкоголя на вынос запрещается. То есть выпить напитки гости смогут только в помещении, соблюдая социальную дистанцию.

Кроме того, жителям Ломбардии во всех общественных местах теперь запрещены перекусы и даже употребление любых напитков.

Ограничения будут действовать до 6 ноября.

Местные власти также временно запретили проводить все любительские спортивные мероприятия, а школы призвали перейти на удаленную учебу.

Накануне в Италии сообщили о приросте в 10 тыс. новых случаев заражения за сутки. Всего в этой стране с начала пандемии зарегистрировали 391,6 тыс. заражений, скончались среди них более 36,4 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ЛОМБАРДИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]