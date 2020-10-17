Командующему спецназом Азербайджана присвоено звание генерал-лейтенант

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении командующему Силами специального назначения Хикмету Мирзоеву звания генерал-лейтенант.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Мирзоев являлся одним из руководителей операции по освобождению от армянской оккупации Джабраилского района Азербайджана.
Президент Алиев 4 октября 2020 года объявил об освобождении от оккупации города Джабраил.
Н.Аббасова
Турция по TANAP с конца июня 2018г получила свыше 7 млрд кубометров газа из Азербайджана
Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа на 15,7%, поставки в Турцию возросли на 21,3%
Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт нефти на 8% - Минэнерго
В Азербайджане за сутки выявлено 528 новых случаев COVID-19, скончались 2 человека
Число мирных граждан в Азербайджане, погибших в результате армянских обстрелов достигло 60 - Генпрокуратура
В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Чехии поставлен суточный рекорд по числу заражений COVID-19
В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия
Грузия отрицает переброску военных грузов через свое воздушное пространство
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение