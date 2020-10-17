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Оборона 17.10.2020 15:30

Командующему спецназом Азербайджана присвоено звание генерал-лейтенант

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении командующему Силами специального назначения Хикмету Мирзоеву звания генерал-лейтенант.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Мирзоев являлся одним из руководителей операции по освобождению от армянской оккупации Джабраилского района Азербайджана.

Президент Алиев 4 октября 2020 года объявил об освобождении от оккупации города Джабраил.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПЕЦНАЗ, КОМАНДУЮЩИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]