Командующему спецназом Азербайджана присвоено звание генерал-лейтенант

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении командующему Силами специального назначения Хикмету Мирзоеву звания генерал-лейтенант.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Мирзоев являлся одним из руководителей операции по освобождению от армянской оккупации Джабраилского района Азербайджана.

Президент Алиев 4 октября 2020 года объявил об освобождении от оккупации города Джабраил.

Н.Аббасова