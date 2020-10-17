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Карабахский конфликт 17.10.2020 15:41

Азербайджан для защиты гражданского населения оставляет за собой право применять адекватные меры против легитимных военных целей противника - Гаджиев

Азербайджан для защиты гражданского населения от ракетных обстрелов ВС Армении оставляет за собой право применять адекватные меры против легитимных военных целей противника, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«17 октября ВС Армении выпустили оперативно-тактические баллистические ракеты Эльбрус/ SCUD по городу Гянджа. В результате ракетных атак погибли 13 мирных жителей, включая двух детей, более 50 человек ранены, еще 2 ребенка считаются пропавшими без вести», - сказал Гаджиев в субботу на брифинге для иностранных журналистов.

Кроме этого, ВС Армении совершили ракетную атаку на Ордубадский район в Нахчыванской автономной республике Азербайджана.

По его словам, цель всех этих провокаций – Армения хочет расширить географию военных действий.

Гаджиев также отметил, что ВС Азербайджана соблюдают режим гуманитарного перемирия. Кроме этого, для защиты мирного гражданского населения Азербайджан оставляет за собой право принять адекватные меры против легитимных военных целей врага.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЦЕЛИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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