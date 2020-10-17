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Здравоохранение 17.10.2020 15:45

В Азербайджане за сутки выявлено 528 новых случаев COVID-19, скончались 2 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 528 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 44 тыс. 317, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

16 октября сообщалось о 509 случаях заражения, 15 октября - 530 случаях, 14 октября - 369 случаях.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 623.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 903 человека (+103 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3 тыс. 791 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,133 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 218 тыс. 935 тестов на COVID-19.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]