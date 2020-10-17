В Азербайджане за сутки выявлено 528 новых случаев COVID-19, скончались 2 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 528 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 44 тыс. 317, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
16 октября сообщалось о 509 случаях заражения, 15 октября - 530 случаях, 14 октября - 369 случаях.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 623.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 903 человека (+103 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 3 тыс. 791 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,133 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 218 тыс. 935 тестов на COVID-19.
Р.Ахмедов
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