Грузия отрицает переброску военных грузов через свое воздушное пространство

МИД Грузии выразил сожаление в связи с сообщениями СМИ относительно военных перевозок через воздушное пространство страны.
"Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного назначения, и об этом было объявлено публично. Что касается гражданских и гуманитарных полетов, Грузия добросовестно выполняет взятые на себя международные обязательства в этом направлении", - говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном в субботу.
Согласно заявлению, полеты гражданских самолетов не требуют специальных разрешений, и осуществляются на основании уведомления. "Соответственно, исходя из имеющейся у Грузии документации и информации, все осуществляемые полеты в воздушном пространстве страны полностью соответствуют нормам и правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - указали в МИД.
МИД Грузии призвал как грузоотправителей, так и грузополучателей при перемещении гражданских и гуманитарных грузов по воздуху строго контролировать этот процесс.
"Прежде всего, страны-перевозчики несут ответственность за выполнение гражданских полетов в соответствии с принципами и стандартами Чикагской конвенции, запрещающей преднамеренное использование гражданских полетов в военных целях. В случае нарушения и наличия веских доказательств Грузия отреагирует жестко, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении МИД.
Ранее правительство Грузии из-за возобновления боевых действий в Карабахе приняло решение приостановить выдачу разрешений на транзит через страну военных грузов как в Армению, так и в Азербайджан, о чем были предупреждены обе стороны. При этом транспортировка грузов гражданского назначения в направлении обеих стран через грузинскую территорию осуществляется в обычном режиме.
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