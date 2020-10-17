Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа на 15,7%, поставки в Турцию возросли на 21,3%

Экспорт газа из Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составил 9,6 млрд кубометров, увеличившись на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.
"В январе-сентябре 2020 года в Азербайджане добыто 27,5 млрд кубометров газа, что на 5,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, компанией SOCAR добыто 5,5 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - 8,7 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 13,3 млрд кубометров природного газа", - сообщили в ведомстве.
По данным Минэнерго, в отчетный период экспорт газа из Азербайджана составил 9,6 млрд кубометров (рост на 15,7% от показателя января-сентября 2019г). При этом, в Турцию поставлено 7,9 млрд кубометров (рост на 21,3%), остальное - в Грузию.
В министерстве сообщили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 октября 2020 года добыто 173,7 млрд попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 130,1 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано 86,5 млрд кубометров газа.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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