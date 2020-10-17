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Карабахский конфликт 17.10.2020 16:09

ВВС Азербайджана уничтожили склады ГСМ и боеприпасов противника

Министерство обороны Азербайджана показало видеокадры уничтожения складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника.

По данным оборонного ведомства склады ГСМ и боеприпасов были уничтожены авиаударами.

Кроме этого, подразделения азербайджанской армии нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям противника.

«Помимо этого, большое количество живой силы армянских вооруженных сил было уничтожено точным огнем», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]