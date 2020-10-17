ВВС Азербайджана уничтожили склады ГСМ и боеприпасов противника

Министерство обороны Азербайджана показало видеокадры уничтожения складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника.

По данным оборонного ведомства склады ГСМ и боеприпасов были уничтожены авиаударами.

Кроме этого, подразделения азербайджанской армии нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям противника.

«Помимо этого, большое количество живой силы армянских вооруженных сил было уничтожено точным огнем», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов