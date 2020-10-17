Анкара и Киев обсудили возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружений и военной техники

В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию делегация министерства обороны Украины посетила ряд турецких предприятий оборонной промышленности, в том числе производственную базу компании "Baykar Savunma".

"Во время визитов на предприятия обсудили перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники", - сообщается на странице офиса президента в "Фейсбуке" в субботу.

"Baykar Savunma" производит беспилотные авиационные системы.