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Регион 17.10.2020 16:56

Анкара и Киев обсудили возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружений и военной техники

В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию делегация министерства обороны Украины посетила ряд турецких предприятий оборонной промышленности, в том числе производственную базу компании "Baykar Savunma".

"Во время визитов на предприятия обсудили перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники", - сообщается на странице офиса президента в "Фейсбуке" в субботу.

"Baykar Savunma" производит беспилотные авиационные системы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ДВИГАТЕЛИ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]