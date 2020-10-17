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Регион 17.10.2020 16:59

Эрдоган прибыл на буровое судно "Фатих" в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу прибыл на буровое судно "Фатих" в Черном море, сообщает агентство "Анадолу".

Вместе с Эрдоганом в поездку отправились вице-президент Фуад Октай, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, пресс-секретарь Ибрагим Калын. На палубе судна делегацию встретили министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, замминистра энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, а также глава нефтяной корпорации TPAO Мелих Билгин и глава нефтегазовой компании Botas Бурхан Озджин.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. В частности, поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СУДНО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]