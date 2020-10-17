Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии реализацию договоренностей в рамках ОПЕК+

Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
"В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей в формате "ОПЕК плюс". С обеих сторон вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, также обсуждалась тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективы использования российской вакцины "Спутник-V" в Саудовской Аравии.
13 октября кремлевская пресс-служба распространила сообщение о том, что по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Путина с саудовским наследным принцем. Согласно сообщению, президент и наследный принц провели обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. "Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате "ОПЕК плюс", - информировала пресс-служба российского президента.
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