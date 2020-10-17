Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.10.2020 17:31

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии реализацию договоренностей в рамках ОПЕК+

Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей в формате "ОПЕК плюс". С обеих сторон вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также обсуждалась тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективы использования российской вакцины "Спутник-V" в Саудовской Аравии.

13 октября кремлевская пресс-служба распространила сообщение о том, что по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Путина с саудовским наследным принцем. Согласно сообщению, президент и наследный принц провели обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. "Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате "ОПЕК плюс", - информировала пресс-служба российского президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ОПЕК+


Похожие новости


Президент Азербайджана: Участие Турции обеспечит решение конфликта в Карабахе в короткие сроки Путин призвал Алиева и Пашиняна прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям - Кремль Пашинян использовал день рождение Путина как повод для обсуждения ситуации в Карабахе Россия призывает к прекращению огня в Карабахе - Путин Россия, США, Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при сохранении нейтралитета - президент Азербайджана Путин в разговоре с Пашиняном выразил серьезную озабоченность продолжающимся боевыми действиями в зоне карабахского конфликта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]