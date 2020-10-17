Эрдоган оценил в 405 млрд куб. м запасы газа на новом турецком месторождении в Черном море

Объем доказанных запасов газа на недавно обнаруженном Турцией месторождении в Черном море достиг 405 млрд куб. м, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По сообщению агентства "Анадолу", добычу газа там планируется начать к 2023 году.
В субботу Эрдоган прибыл на борт судна, которое занимается поиском месторождений углеводородов в Черном море.
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