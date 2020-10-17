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СНГ 17.10.2020 19:03

ЦИК Киргизии предложил снизить порог прохождения партий в парламент до новых выборов

ЦИК Киргизии назначит повторные парламентские выборы после внесения изменений в законодательство о выборах, касающихся снижения избирательного порога и ряда других положений, сообщила в субботу пресс-служба Центризбиркома.

"Центральная избирательная комиссия Киргизии считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, ЦИК обратился в высший законодательный орган Киргизии с просьбой рассмотреть в короткие сроки вопросы снижения порога прохождения в парламент и размера избирательного залога.

"После назначения выборов они должны быть проведены в двухмесячный срок. Члены ЦИК считают целесообразным назначить выборы на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования еще в 2020 году", - отметили в Центризбиркоме.

6 октября ЦИК признала недействительными итоги выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября. По закону повторные выборы назначаются ЦИК в течение месяца.

Депутаты приступили к обсуждению поправок в закон о выборах. Предлагается снизить барьер для прохождения в парламент с 7% до 5% или 3%, избирательный залог с 5 млн сомов ($61 тыс.) до 1 млн сомов ($12 тыс.).

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, СРОКИ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]