ЦИК Киргизии предложил снизить порог прохождения партий в парламент до новых выборов

ЦИК Киргизии назначит повторные парламентские выборы после внесения изменений в законодательство о выборах, касающихся снижения избирательного порога и ряда других положений, сообщила в субботу пресс-служба Центризбиркома.
"Центральная избирательная комиссия Киргизии считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан", - заявили в пресс-службе.
По ее данным, ЦИК обратился в высший законодательный орган Киргизии с просьбой рассмотреть в короткие сроки вопросы снижения порога прохождения в парламент и размера избирательного залога.
"После назначения выборов они должны быть проведены в двухмесячный срок. Члены ЦИК считают целесообразным назначить выборы на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования еще в 2020 году", - отметили в Центризбиркоме.
6 октября ЦИК признала недействительными итоги выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября. По закону повторные выборы назначаются ЦИК в течение месяца.
Депутаты приступили к обсуждению поправок в закон о выборах. Предлагается снизить барьер для прохождения в парламент с 7% до 5% или 3%, избирательный залог с 5 млн сомов ($61 тыс.) до 1 млн сомов ($12 тыс.).
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