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СНГ 17.10.2020 19:36

Около 40 человек задержаны на акциях протеста в столице Белоруссии - правозащитники

Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра. Согласно ему, большинство задержаний зафиксировано в ходе студенческого марша.

По данным "Весны", среди задержанных - трое журналистов.

В ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что в отношении них начат административный процесс.

"В отношении задержанных журналистов начат административный процесс", - сказал представитель пресс-службы ГУВД Роман Лашкевич, но не уточнил, по какой статье.

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Среди требований оппозиции - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, в его рамках были задержаны несколько представителей координационного совета.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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