Около 40 человек задержаны на акциях протеста в столице Белоруссии - правозащитники

Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра. Согласно ему, большинство задержаний зафиксировано в ходе студенческого марша.

По данным "Весны", среди задержанных - трое журналистов.

В ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что в отношении них начат административный процесс.

"В отношении задержанных журналистов начат административный процесс", - сказал представитель пресс-службы ГУВД Роман Лашкевич, но не уточнил, по какой статье.

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Среди требований оппозиции - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, в его рамках были задержаны несколько представителей координационного совета.