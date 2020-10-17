Около 40 человек задержаны на акциях протеста в столице Белоруссии - правозащитники

Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
Список задержанных размещен на сайте центра. Согласно ему, большинство задержаний зафиксировано в ходе студенческого марша.
По данным "Весны", среди задержанных - трое журналистов.
В ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что в отношении них начат административный процесс.
"В отношении задержанных журналистов начат административный процесс", - сказал представитель пресс-службы ГУВД Роман Лашкевич, но не уточнил, по какой статье.
В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Среди требований оппозиции - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.
18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, в его рамках были задержаны несколько представителей координационного совета.
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