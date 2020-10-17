ВС Азербайджана уничтожили 3 ЗРК Тоr-М2КМ противника в боях в Карабахе

ВС Азербайджана в боях в Карабахе уничтожили три зенитно-ракетных комплекса "Тоr-М2КМ", принадлежащих ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В ходе боев в направлении Физули-Джебраил за последние два дня ВС Азербайджана были уничтожены 3 ЗРК Тоr-М2КМ противника", - сообщает оборонное ведомство.

Н.Аббасова