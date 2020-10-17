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Регион 17.10.2020 20:04

Глава МИД Армении отправится до ноября с визитом в Вашингтон, ожидается встреча с Помпео

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян посетит США в течение октября, заявил посол Армении в Вашингтоне Варужан Нерсисян.

"Ведутся работы по подготовке визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон. Ожидается, что визит и встреча с госсекретарем США Майком Помпео состоятся в этом месяце", - сказал Нерсисян американскому изданию The Hill.

Издание отмечает, что хотя встреча запланирована в соответствии с программой ежегодного стратегического диалога между США и Арменией, но на фоне эскалации нагорно-карабахского конфликта визит приобретает большую актуальность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]