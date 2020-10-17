Глава МИД Армении отправится до ноября с визитом в Вашингтон, ожидается встреча с Помпео

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян посетит США в течение октября, заявил посол Армении в Вашингтоне Варужан Нерсисян.

"Ведутся работы по подготовке визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон. Ожидается, что визит и встреча с госсекретарем США Майком Помпео состоятся в этом месяце", - сказал Нерсисян американскому изданию The Hill.

Издание отмечает, что хотя встреча запланирована в соответствии с программой ежегодного стратегического диалога между США и Арменией, но на фоне эскалации нагорно-карабахского конфликта визит приобретает большую актуальность.