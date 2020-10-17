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Карабахский конфликт 17.10.2020 19:43

ВС Азербайджана уничтожили одну РСЗО БМ-21 "Град" противника в боях в Карабахе

ВС Азербайджана в боях в Карабахе уничтожили одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", принадлежащую ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"ВС Азербайджана уничтожили РСЗО БМ-21 "Град" противника, которая обстреливала позиции азербайджанской армии в ходе боев, проводимых в Агдере-Агдамском направлении ", - сообщает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, также ВС Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс "S-125" ВС Армении.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, РСЗО, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]