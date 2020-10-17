ВС Азербайджана в боях в Карабахе уничтожили одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", принадлежащую ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"ВС Азербайджана уничтожили РСЗО БМ-21 "Град" противника, которая обстреливала позиции азербайджанской армии в ходе боев, проводимых в Агдере-Агдамском направлении ", - сообщает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, также ВС Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс "S-125" ВС Армении.

Н.Аббасова