Во Франции готовятся к комендантскому часу, введенному из-за коронавируса

Около 20 млн французов готовятся к первому вечеру в режиме комендантского часа, который наступил в полночь в субботу в регионе Иль-де-Франс и еще восьми городах страны, передают европейские СМИ.

Эта мера, направленная на сдерживание распространения коронавируса, помимо парижского региона, затронула Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан. Комендантский час начинается с 21:00 и длится до 6:00 утра по местному времени. Суббота станет первым вечером, который жители крупнейших французских городов, практически треть населения Франции, должны провести дома.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину.

За нарушение комендантского часа грозит штраф в 135 евро, а за его повторное нарушение - до 3,7 тыс. евро.

Для обеспечения соблюдения комендантского часа на улицы выйдут дополнительно 12 тыс. полицейских. Мера будет действовать как минимум четыре недели, затем ее могут и продлить, если эпидемия не пойдет на спад. Макрон не исключал, что комендантский час могут продлевать до 1 декабря.

Во Франции в пятницу впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 30 тыс. За последние семь дней в стране госпитализировали более 6,5 тыс. инфицированных, из них 1750 - помещены в отделения интенсивной терапии. Всего во Франции с начала пандемии заразились коронавирусом 810 тыс. человек, скончались свыше 33,1 тыс. человек.