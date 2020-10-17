Запуск пилотируемого корабля Starship, разработанного Space X требует дополнительных исследований - Рогозин

Роскосмос планирует в 2024 году вывести на орбиту спутник "Ковчег", который проверит влияние космической радиации на живые организмы, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В 2024 г. состоится запуск КА "Ковчег", который пробудет 4 недели на орбите до 20 тыс. км. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии", - написал Рогозин в тwitter.

По его словам, эти исследования пригодятся компании Space X, разрабатывающей сверхтяжелую ракету-носитель Starship с космическим кораблем.

"Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля", - отметил Рогозин, отвечая на вопрос об этом проекте.

Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он намного больше по массе и размеру, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, за которым в 2024 году должен последовать пилотируемый полёт.

В мае прототип корабля взорвался при проведении испытаний его ракетного двигателя на полигоне в Бока-Чика в штате Техас.