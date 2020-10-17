Occidental продает береговые активы в Колумбии за $825 млн

Американская Occidental подписала соглашение с американской инвестиционной Carlyle Group о продаже своих береговых активов в Колумбии за $825 млн.

Согласно сообщению Occidental, предоплата составляет $700 млн.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2020 года, включает операции и рабочие доли в бассейнах Льянос Норте, Средняя Магдалена и Путумайо.

Occidental сохранит присутствие в стране в разведочных блоках на шельфе Колумбии, подчеркивает компания.

Ранее Occidental объявила о продаже активов на сумму более $2 млрд в 2020 году, которая, как ожидается, будет завершена к концу года.