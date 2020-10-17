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Бизнес и законодательство 17.10.2020 23:30

Occidental продает береговые активы в Колумбии за $825 млн

Американская Occidental подписала соглашение с американской инвестиционной Carlyle Group о продаже своих береговых активов в Колумбии за $825 млн.

Согласно сообщению Occidental, предоплата составляет $700 млн.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2020 года, включает операции и рабочие доли в бассейнах Льянос Норте, Средняя Магдалена и Путумайо.

Occidental сохранит присутствие в стране в разведочных блоках на шельфе Колумбии, подчеркивает компания.

Ранее Occidental объявила о продаже активов на сумму более $2 млрд в 2020 году, которая, как ожидается, будет завершена к концу года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОЛУМБИЯ, OCCIDENTAL, АКТИВЫ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]