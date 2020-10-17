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Здравоохранение 17.10.2020 23:56

В Молдавии установлен новый антирекорд по COVID-19: за сутки скончались 20 человек

В субботу в Молдавии очередной антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса - 20 человек за сутки, сообщили "Интерфаксу" в субботу вечером в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Количество смертей растет в последние дни. На этой неделе несколько дней подряд регистрировали по 19 смертей за сутки. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в республике возросло до 1 569 человек.

"В субботу было обработано 3 724 теста, в том числе 3 299 первичных тестов. В результате выяснилось, что 792 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 66 652", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений Молдавии были выписаны еще 687 пациентов, выздоровевших от коронавируса, добавили в Минздраве. Таким образом, согласно данным ведомства, в общей сложности от коронавируса излечились 47 230 человек.

В последние три дня зарегистрировано несколько меньше случаев заражения, нежели в предыдущие дни с начала октября - по 600-800 случаев заражения в день. На прошлой неделе регистрировали более чем по 1000 случаев в день, а пик достигли 14 октября, когда было зарегистрировано 1 149 случаев заражения за день.

По этой причине, в октябре угрожающими темпами росло количество активных случаев COVID-19. Так, если в конце сентября число активных случаев впервые превысило 10 тысяч, то в субботу уже насчитывается 17 853 случаев.

При этом, власти сняли почти все ограничения и заявили о том, что не будут ограничивать деятельность экономических агентов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]