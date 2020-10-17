Тайвань готов к сотрудничеству с РФ в борьбе с инфекционными заболеваниями

Россия и Тайвань могли бы сотрудничать в разработке вакцин и лекарств от инфекционных заболеваний, считает глава представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун Юн.

"Я думаю, что у Тайваня и России есть возможности для сотрудничества в предотвращении эпидемий, и мы можем совместно разрабатывать вакцины, а также фармацевтические препараты или обмениваться информацией по профилактике эпидемий", - сказал Кэн Чжун Юн в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос, существует ли возможность совместной с Россией разработки вакцин и других лекарственных препаратов от COVID-19.

Глава представительства заметил, что с самых первых дней распространения COVID-19 в мире тайваньские компании и исследовательские институты начали разработку вакцин от этой инфекции.

"Тайваньский национальный институт исследований в области здравоохранения использовал четыре вида технологий для разработки вакцины, и вскоре будут проведены клинические испытания на людях. Академия Синика (Национальная академия наук Тайваня) также разработала вакцину на основе нанотехнологий, которая в настоящее время проходит процесс математической оптимизации типа и дозировки вакцины", - рассказал он.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса и уже завершила клинические испытания второго подобного препарата.

"Это показывает, что российские медицинские исследования имеют прочную основу", - сказал он в связи с этим.

Кэн Чжун Юн также рассказал и о том, каким образом тайваньской администрации удалось удержать темпы распространения коронавируса на острове на минимальном уровне.

"В 2003 году на Тайвань вторглась "атипичная пневмония" (SARS). Мы извлекли уроки из того случая и с самого начала эпидемии (COVID-19) приняли жесткие меры по активному реагированию, включая иммиграционный контроль и домашнюю изоляцию. В дополнение к этому у нас существует обязательный карантин для контроля за людьми, которые могут быть инфицированы, а также система противодействия распространению ложной информации", - пояснил он.

"Тайваньцы соблюдают правительственные рекомендации по предотвращению эпидемии и носят маски в общественных местах, чтобы эффективно минимизировать воздействие вируса. Я думаю, что такая профилактика эпидемии на Тайване - это залог нашего успеха", - добавил глава представительства.

Он заявил о готовности островной администрации делиться опытом борьбы с COVID-19.

В частности, Кэн Чжун Юн рассказал, что за время пандемии возглавляемое им представительство провело несколько онлайн-семинаров, на которые были приглашены эксперты из Тайваня и России для обмена мнениями по вопросам профилактики и борьбы с коронавирусом.

По его словам, тайваньская сторона также передала в дар средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) медицинским учреждениям в Московской области, Республике Дагестан, Рязанской области, Калужской области и ряде других регионов.

Говоря о перспективах возобновления авиасообщения между Россией и Тайванем, Кэн Чжун Юн заметил, что въезд на остров для иностранцев в настоящее время закрыт, и исключение делается только для отдельных категорий лиц, приезжающих на лечение, работу или с гуманитарными целями. Решение об открытии границ с теми или иными странами тайбэйская администрация будет принимать, исходя из эпидемиологической обстановки.

"Хотя прямые рейсы между Тайванем и Россией были временно приостановлены из-за эпидемии, правительство Тайваня недавно объявило о продлении краткосрочного безвизового въезда для россиян на один год (до 31 июля 2021 года) с максимальным сроком пребывания в 21 день. Мы приветствуем всех граждан России и с нетерпением ждем их приезда на Тайвань после того, как граница будет открыта", - тем не менее отметил Кэн Чжун Юн.