Лавров заявил главам МИД Армении и Азербайджана о необходимости строгого следования заявлению о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях

МИД РФ сообщил в субботу о состоявшихся телефонных разговорах министра иностранных дел Сергей Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД, распространенном в Москве".

Лавров акцентировал сохраняющуюся актуальность заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября.

"В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям московского заявления министров иностранных дел РФ, Азербайджанской республики и республики Армения от 10 октября, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях", - проинформировал российский МИД.

"Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщили на Смоленской площади.