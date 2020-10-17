Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 17.10.2020 21:37

Лавров заявил главам МИД Армении и Азербайджана о необходимости строгого следования заявлению о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях

МИД РФ сообщил в субботу о состоявшихся телефонных разговорах министра иностранных дел Сергей Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД, распространенном в Москве".

Лавров акцентировал сохраняющуюся актуальность заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября.

"В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям московского заявления министров иностранных дел РФ, Азербайджанской республики и республики Армения от 10 октября, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях", - проинформировал российский МИД.

"Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщили на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД


Похожие новости


Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении к полному соблюдению перемирия в Карабахе Матвиенко обсудила с Гафаровой ситуацию в зоне карабахского конфликта МИД РФ: Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях 9 октября в Москве Центральной темой переговоров главы МИД Армении в Москве станет конфликт в Нагорном Карабахе - МИД РФ Россия ведет переговоры с Баку и Ереваном о сроках возможной встречи глав МИД двух республик в Москве - МИД РФ Трехсторонней встречи России, Армении и Азербайджана на высшем уровне пока не планируется - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]