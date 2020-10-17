В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.
На брифинге в субботу он также отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
По словам Гринукевича, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.
Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Хасеке по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно, в провинции Дэйр-эз-Зор по маршруту от Хатла до Сальхиях и обратно. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Бир-Кантари и обратно, добавил контр-адмирал.
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