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Дальнее зарубежье 17.10.2020 23:06

Боевики "Джабхат ан-Нусры" совершили около 40 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки

В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.

На брифинге в субботу он также отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

По словам Гринукевича, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Хасеке по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно, в провинции Дэйр-эз-Зор по маршруту от Хатла до Сальхиях и обратно. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Бир-Кантари и обратно, добавил контр-адмирал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]