МИД Азербайджана подтверждает временное гуманитарное перемирие с 18 октября

МИД Азербайджана сообщил о договоренности с Арменией о временном гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе.
По сообщению МИД Азербайджана, гуманитарное перемирие вступит в силу с 00:00 18 октября.
Х.Насирзаде
Occidental продает береговые активы в Колумбии за $825 млн
Эрдоган оценил в 405 млрд куб. м запасы газа на новом турецком месторождении в Черном море
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии реализацию договоренностей в рамках ОПЕК+
В Молдавии установлен новый антирекорд по COVID-19: за сутки скончались 20 человек
Запуск пилотируемого корабля Starship, разработанного Space X требует дополнительных исследований - Рогозин
Тайвань готов к сотрудничеству с РФ в борьбе с инфекционными заболеваниями
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Боевики "Джабхат ан-Нусры" совершили около 40 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки
Глава МИД Армении отправится до ноября с визитом в Вашингтон, ожидается встреча с Помпео
Около 40 человек задержаны на акциях протеста в столице Белоруссии - правозащитники
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение