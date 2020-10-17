МИД Азербайджана подтверждает временное гуманитарное перемирие с 18 октября

МИД Азербайджана сообщил о договоренности с Арменией о временном гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе.

По сообщению МИД Азербайджана, гуманитарное перемирие вступит в силу с 00:00 18 октября.

Х.Насирзаде