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Карабахский конфликт 17.10.2020 23:43

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили обстрел Гянджи со стороны ВС Армении

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в субботу провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Карабахе и за ее пределами, сообщает пресс-служба МИД.

“В ходе беседы Байрамов отметил, что жестокий ракетный обстрел Гянджи со стороны Армении является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, а также военным преступлением и преступлением против человечности. Чавушоглу решительно осудил нападения армянских ВС на мирных жителей и выразил соболезнования семьям погибших и народу Азербайджана”, - отмечается в сообщении.

Байрамов поблагодарил братскую Турцию за поддержку официальной Анкары справедливой позиции Баку, основанной на международном праве.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]