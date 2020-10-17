Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили обстрел Гянджи со стороны ВС Армении

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в субботу провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Карабахе и за ее пределами, сообщает пресс-служба МИД.

“В ходе беседы Байрамов отметил, что жестокий ракетный обстрел Гянджи со стороны Армении является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, а также военным преступлением и преступлением против человечности. Чавушоглу решительно осудил нападения армянских ВС на мирных жителей и выразил соболезнования семьям погибших и народу Азербайджана”, - отмечается в сообщении.

Байрамов поблагодарил братскую Турцию за поддержку официальной Анкары справедливой позиции Баку, основанной на международном праве.

Х.Насирзаде