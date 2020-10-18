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Карабахский конфликт 18.10.2020 08:33

Армения нарушила новый режим гуманитарного перемирия –Минобороны Азербайджана

ВС Армении нарушили новый режим гуманитарного прекращения огня, заявляет Минобороны Азербайджана.

«Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 часов 18 октября, ВС Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз. Потерь среди личного состава нет», - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии предприняли адекватные ответные меры.

«ВС Азербайджана предпринимают соответствующие действия на выгодных рубежах, важных высотах и позициях на всей протяженности фронта», - отмечает Минобороны.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]