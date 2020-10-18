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Карабахский конфликт 18.10.2020 08:51

ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку по всему фронту -Минобороны

Подразделения Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку по всему фронту, заявляет Минобороны Азербайджана.

"В субботу, до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня, оперативная обстановка в Агдаринском и Физули-Гадрутском направлениях была относительно стабильной", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в субботу в течение дня азербайджанской армией была уничтожена живая сила противника на различных направлениях фронта, две пусковые установки ЗРК С-300, пять танков Т-72, 3 БМ-21 "Град" ЯРС, 2 установки "Смерч", 1 гаубица-пушка "Д-20" и 1 зенитная установка "КС-19", а также 6 единиц автомобильной техники.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ФРОНТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]