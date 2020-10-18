ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку по всему фронту -Минобороны

Подразделения Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку по всему фронту, заявляет Минобороны Азербайджана.

"В субботу, до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня, оперативная обстановка в Агдаринском и Физули-Гадрутском направлениях была относительно стабильной", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в субботу в течение дня азербайджанской армией была уничтожена живая сила противника на различных направлениях фронта, две пусковые установки ЗРК С-300, пять танков Т-72, 3 БМ-21 "Град" ЯРС, 2 установки "Смерч", 1 гаубица-пушка "Д-20" и 1 зенитная установка "КС-19", а также 6 единиц автомобильной техники.

Н.Аббасова