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Регион 18.10.2020 09:23

Глава МИД Ирана приветствует завершение эмбарго ООН на поставку вооружений в его страну

Завершение оружейного эмбарго ООН на поставки вооружения в Иран поможет обеспечить безопасность и мир на региональном уровне, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Состоявшаяся сегодня нормализация сотрудничества Ирана с остальным миром в сфере обороны - это победа для принципа мультилатерализма, мира и безопасности в нашем регионе", - написал он в своем твиттере.

Говоря об эмбарго, срок действия которого истек 18 октября, Зариф отметил, что это - историческое событие для мирового сообщества, состоявшееся вопреки усилиям США.

В воскресенье завершается срок действия эмбарго ООН на поставки вооружения Ирану. США пытались добиться продления ограничительных мер, однако не нашли достаточной поддержки для этого в СБ ООН.

Отказ от продления эмбарго - одно из положений соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников. В 2018 году США вышли из этого соглашения.

В Вашингтоне предупреждали, что намерены мешать поставкам современного оружия в Иран. В частности, США выражали готовность вводить санкции против тех, кто будет поставлять вооружение иранской стороне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, ОРУЖИЕ, ЭМБАРГО, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]