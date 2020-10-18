Глава МИД Ирана приветствует завершение эмбарго ООН на поставку вооружений в его страну

Завершение оружейного эмбарго ООН на поставки вооружения в Иран поможет обеспечить безопасность и мир на региональном уровне, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Состоявшаяся сегодня нормализация сотрудничества Ирана с остальным миром в сфере обороны - это победа для принципа мультилатерализма, мира и безопасности в нашем регионе", - написал он в своем твиттере.

Говоря об эмбарго, срок действия которого истек 18 октября, Зариф отметил, что это - историческое событие для мирового сообщества, состоявшееся вопреки усилиям США.

В воскресенье завершается срок действия эмбарго ООН на поставки вооружения Ирану. США пытались добиться продления ограничительных мер, однако не нашли достаточной поддержки для этого в СБ ООН.

Отказ от продления эмбарго - одно из положений соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников. В 2018 году США вышли из этого соглашения.

В Вашингтоне предупреждали, что намерены мешать поставкам современного оружия в Иран. В частности, США выражали готовность вводить санкции против тех, кто будет поставлять вооружение иранской стороне.